Hommeles voor Erdogan: scheidend politicus wil strijd aangaan

De partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) is in 2001 opgericht en heeft onder leiding van de huidige president Erdogan het land uit een diep economisch dal getrokken en ingrijpende hervormingen doorgevoerd. De populaire AK-partij heeft vrijwel alle verkiezingen sindsdien glansrijk gewonnen tot dit jaar in Ankara en Istanbul kandidaten van de oppositie tot burgemeester zijn gekozen, tot weerzin van de grote leider. In de twee steden woont bijna een kwart van de bevolking van Turkije.

Erdogan liet de verkiezingen in Istanbul zelfs opnieuw doen omdat er volgens hem met de uitslag gerommeld zou zijn. De oppositiepartij won vervolgens alsnog.

De regering van Erdogan gaat vooral sinds 2013 steeds autoritairder te werk. Na een mislukte staatsgreep in 2016 is de regering-Erdogan erg repressief en faalt het economisch beleid. Erdogan wijt de poging tot staatsgreep aan de aanhang van de in het buitenland wonende islamist Fethüllah Gülen, die tot 2013 een bondgenoot van hem was.