Schoten bij luxe autobedrijf in Naarden: kogelgat in witte Lamborghini

Op straat en in de winkel zelf lagen dinsdagochtend verschillende kogelhulzen. De eigenaar van het autobedrijf zou boven het bedrijf zelf wonen, zeggen omstanders. Het is nog onduidelijk of er arrestaties verricht zijn. De politie wil nog niet reageren en zegt de zaak in onderzoek te hebben. Het pand staat vol met luxueuze auto’s met een hoge waarde. Op de website van het bedrijf wordt onder meer geadverteerd met een auto ter waarde van 388.000,- euro.

Dinsdagochtend voerden agenten forensisch onderzoek uit in en rondom de zaak. Vermoedelijk hebben beveiligingscamera’s in de zaak de mogelijke daders in beeld gebracht. De beelden worden ook bekeken door de politie.

Een achterbuurman zegt rond half vijf vijf schoten te hebben gehoord. ,,Omdat er vervolgens geen sirenes of ander lawaai volgde, dacht ik dat het dan iets anders geweest moest zijn.” De politie is al de hele ochtend met het onderzoek bezig. Op het voorterrein staan zes gele bordjes die verwijzen naar de kogels. Naar verluidt, maar nog niet door de politie bevestigd, zouden bij de schietpartij vijf mensen zijn betrokken. Voor zover nu bekend zijn er geen slachtoffers.