’In moordend tempo ontstaan zware regen- en onweersbuien’

Lokaal kan er veel water vallen, maar ook hagel en windstoten zijn mogelijk. Na de buien kan de temperatuur lokaal plotseling flink zakken.

In het Limburgse Arcen zakte het kwik na een bui van ruim 35 graden naar een graad of 27. Daar staat tegenover dat er ook weer meer vocht in de lucht komt, waardoor het vochtig en plakkerig aan kan voelen.

Komende nacht koelt het op veel plekken niet verder af dan 22 graden. In de steden is het vaak nog wat warmer.

Overlast

Iets zuidelijker in het Belgische Genk hebben zware onweersbuien al voor wateroverlast gezorgd. Een deel van de overstroomde ringweg van de stad moest worden afgezet.