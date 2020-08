Zware regen- en onweersbuien teisteren delen van ons land

Volgens weerbureau Weerplaza ontstaan de buien in een ’moordend tempo’, werd aan het begin van de avond gemeld. Lokaal kan er veel water vallen, maar ook hagel en windstoten zijn mogelijk.

Daar blijkt geen woord aan gelogen. In Lunteren stonden auto’s tientallen centimeters onder water. „Het gaat hier echt los. Het is nog nooit zo erg geweest. Hagelstenen van 2,5 centimeter”, meldt Ronald Landlust in de Telegraaf-tiplijn.

Grote hagelstenen

Het ’spookt’ op sommige plaatsen, zag ook Weer.nl. „Na een maximumtemperatuur van 36 graden, kwam het in Midden-Limburg tot noodweer!”

Op beelden die online worden gedeeld is te zien dat daar bomen wegwaaien door forse windstoten die gepaard gaan met regen en hagel.

Camping onder water

Hetzelfde geldt voor Barneveld, waar volgens weerman Reinier van den Berg een zware bui stil hing. „Lokaal valt vast meer dan 50 mm!”, meldt hij op Twitter. Op beelden is onder andere te zien dat een camping in Lunteren en straten in Barneveld blank zijn komen te staan.

Wateroverlast in midden van land

Op verschillende plekken in Nederland ontstaat schade. In het Gelderse Barneveld werd een woning getroffen door de bliksem en waaiden bomen om. Bij een bedrijf stortte een lange gevel in. In Lage Vuursche (Utrecht) stroomde de kelder van een restaurant onder.

Rond 20.00 uur hangen de meest zware onweersbuien boven Brabant.

Ⓒ Buienradar

Iets zuidelijker in het Belgische Genk hebben zware onweersbuien ook al voor wateroverlast gezorgd. Een deel van de overstroomde ringweg van de stad moest worden afgezet. Elders in het land is al stormschade ontstaan.

Temperatuur

Na een bui daalt de temperatuur. In het Limburgse Arcen zakte het kwik na een bui van ruim 35 graden naar een graad of 27. In Eindhoven daalde de temperatuur van 35 graden naar slechts 20. Daar staat tegenover dat er ook weer meer vocht in de lucht komt, waardoor het vochtig en plakkerig aan kan voelen.

Komende nacht koelt het op veel plekken niet verder af dan 22 graden. In de steden is het vaak nog wat warmer.