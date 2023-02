Duizenden willen Syrische baby adopteren die werd gered na aardbeving

Maandagmiddag, zo’n tien uur na de zwaarste aardbeving, haalde een reddingswerker Aya - wat „wonder” betekent in het Arabisch - vanonder het puin in het Syrische Jindires.

Het meisje ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar verkeert in stabiele toestand. „Ze kwam maandag in zo’n slechte toestand aan”, vertelt kinderarts Hani Marouf. „Ze had bulten, blauwe plekken, ze had het koud en ademde nauwelijks.”

Ondertussen hebben duizenden mensen via social media al om details gevraagd om haar te adopteren. „Ik wil haar een fatsoenlijk leven geven”, luidde het meermaals.

’Als een van mijn eigen kinderen’

Voorlopig zal een adoptie er echter niet van komen. „Ik sta dat nu niet toe”, aldus ziekenhuismanager Khalid Attiah. „Tot iemand van haar familie terugkeert, behandel ik haar als een van mijn eigen kinderen.”

Voorlopig geeft zijn vrouw ook borstvoeding aan Aya, net als aan haar eigen vier maanden oude dochter.