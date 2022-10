Henk Kamp door het stof om aanpak dossier Groningen

Hij bevestigde bovendien dat hij een amendement die in meerderheid door de Tweede Kamer was aangenomen weigerde uit te voeren.

Kamp werd voor de tweede keer verhoord omdat hij als minister van 2012 tot 2017 verantwoordelijk was voor het Groningen-dossier. Achteraf bezien heeft hij er spijt van dat hij in 2014 een besluit nam waardoor 42,5 miljard kuub Gronings gas gewonnen kon worden, terwijl hij 40 miljard kuub als bovengrens wilde hanteren. Hij kwam op dat hogere niveau na overleg met toenmalig Financiën-minister Jeroen Dijsselbloem, die eerder al erkende dat meer winning vooral belangrijk was voor de schatkist. Kamp betreurt het ook dat hij een jaar eerder, in 2013, geen maximumplafond oplegde terwijl allerlei onderzoeken naar de gevolgen van gaswinning werden uitgevoerd. Door niet in te grijpen kon een recordhoeveelheid van 53 miljard kuub gas worden gewonnen.

Kamp onderschrijft ook dat hij een door de Tweede Kamer aangenomen amendement, waarin 200.000 euro werd uitgetrokken voor Groningers om bij de rechter te kunnen procederen, door hem terzijde is geschoven. Eerder verklaarde oud-GL-Kamerlid Liesbeth van Tongeren hierover onder ede. Kamp vindt niet dat de Staat dergelijke rechtsgangen moet ’subsidiëren’, zei hij. Wat er met het geld is gebeurd? „Dat is blijven staan”, aldus de oud-minister.

’Onderschat’

Kamp blikte verder terug op zijn eigen rol. „Ik vind dat ik bij de besluiten over de versterking van huizen in het begin de complexiteit heb onderschat”, zegt hij in het urenlange verhoor, waar hij ook regelmatig de zin ’daar heb ik geen herinnering aan’ uitspreekt. Ook neemt hij het zichzelf kwalijk dat het ’belang van het rechtdoen van de individu in zijn eigen thuis’ niet goed heeft ingeschat. Kamp noemt de tijd ’een heel zware, moeilijke periode’. In de ’eerste, tweede en derde plaats’ voor mensen in Groningen die aardbevingsschade ervoeren. „Maar ook voor ons die verantwoordelijkheid hadden om daar wat aan te gaan doen.”