Podcast ‘Onderschat de Russen niet, ze maken nog steeds vorderingen’

Door Marieke Mager

Wie denkt dat de Russische opmars in Oekraïne stagneert, juicht volgens generaal buiten dienst Mart de Kruif te vroeg. De Russen maken nog steeds vorderingen, vertelt de voormalig militair in De Oekraïne Update. In de podcast gaat het over de strijd om havenstad Odessa en de vrees voor een tweede Marioepol, en de tegenaanval van de Oekraïners in de belegerde stad Cherson.