Britten woedend om ’Megxit’: ’Dit is onvergeeflijk!’

Vooral Meghan krijgt van de Britten de volle laag. Vooral het feit dat zij en haar man Harry de koningin niet vooraf inlichtten over hun besluit om hun koninklijke verplichtingen op een laag pitje te zetten, schiet de eilandbewoners totaal in het verkeerde keelgat. Ⓒ AFP

Londen - Hoe durft Meghan de koningin te beledigen! Dat is de meest gehoorde reactie op het besluit van de hertog en hertogin van Sussex, Harry en Meghan, om hun koninklijke verplichtingen op een laag pitje te zetten. Dat besluit is wat hooghartig. Maar het publiek maken zonder eerst de koningin in te lichten, is onvergeeflijk.