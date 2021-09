Premium Het beste van De Telegraaf

Gevangen in gouden kooi Ouderen over woonschaamte: ’Verkassen prima, maar waarheen?’

Door Marie-Thérèse Roosendaal en Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Coen Nijhof en zijn vrouw Marja uit Almere-Buiten met Jenny (l.), een van hun twee dochters die nog thuis wonen omdat ze nergens een betaalbaar huis kunnen vinden. „Ik kan maar één ding zeggen: regering doe iets!” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Woonschaamte is het woord van de week. Babyboomers moeten zich schuldig voelen dat ze alleen of met hun tweetjes in hun vijfkamer-paleisjes blijven zitten. Opzouten, plaatsmaken voor jonge nestjes, wordt er geroepen. Pensionado’s voelen zich hierdoor allerminst aangesproken. Velen willen dolgraag verkassen, maar zitten vast in hun eigen gouden kooi. „Ik voel me een gevangene van mijn huis.”