Denk: onderzoek pleit Kuzu vrij

De partij is al weken in de ban van een ordinaire machtsstrijd. Kuzu stapte in maart op na verhalen over een buitenechtelijke affaire met een vrijwilligster van de partij. De vrouw in kwestie zou hem, zo meldde HP/De Tijd eind maart, beschuldigen van machtsmisbruik en ander ’ongewenst gedrag’.

Een paar dagen later beschuldigde Kuzu zijn fractiegenoot en partijvoorzitter Öztürk van ’broedermoord’ en ’chantage’. Hij zou de affaire gebruikt hebben om hem ’politiek te lynchen’. Vervolgens deed Azarkan een pleidooi om het partijbestuur - Öztürk - aan de kant te schuiven om de crisis te bezweren. Het bestuur royeerde vervolgens Azarkan als lid van de partij.

Persbericht

Zaterdag hebben alle hoofdrolspelers in de ruziepartij opnieuw van zich laten horen. Azarkan en Kuzu deden dat in een persbericht. Ze melden dat forensisch onderzoeksbureau Integis geen ’grensoverschrijdend gedrag’ heeft kunnen vaststellen rond Kuzu. Het bureau heeft de vrouw in kwestie niet gesproken. Ze heeft ook geen aangifte gedaan.

„De betreffende vrouw was niet bereid feiten te presenteren aan het onderzoeksbureau om de door haar in de media geuite beschuldiging te staven”, zo stellen Kuzu en Azarkan in het persbericht. „Zelfs nadat op verzoek van de betreffende vrouw vergoeding voor juridische bijstand werd aangeboden, heeft zij zich niet bereid getoond de door haar in de media geuite beschuldiging, mondeling dan wel schriftelijk, te onderbouwen.”

Sneer

Fractievoorzitter Azarkan sneert in het bericht nog een keer naar Öztürk: „Dit onderzoek had reeds in 2018 door het partijbestuur moeten plaatsvinden nadat ik de heer Öztürk als bestuursvoorzitter in kennis had gesteld.” In een interview met de Volkskrant laat Öztürk weer van zich horen: „In maart 2018, tijdens een overleg van Kamerleden, hoorde ik dat Azarkan al twee maanden weet had van een relatie met wederzijds goedvinden. Hij bleek zes kantjes informatie over de affaire te hebben, maar wilde die niet delen. Pas in januari 2020 hoorde ik dat de dame in kwestie Kuzu beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag.”

In de Volkskrant stelt hij verder een gesprek te hebben gehad met ’de bron’ in Apeldoorn. Waar Kuzu wijst naar Öztürk met termen als ’broedermoord’, probeert Öztürk de leiderschapskwestie weer door te schuiven naar Azarkan. In de Volkskrant zegt hij: „Hij (Azarkan red.) had tegen Kuzu gezegd: Tunahan, ik zag je vanochtend op het station. Normaal gesproken loop ik naast je, maar vandaag wilde ik dat niet. Je hebt de afgelopen maanden het politiek leiderschap niet waargemaakt en je hebt moreel verwerpelijke dingen gedaan, jij kunt niet meer mijn politieke leider zijn.”