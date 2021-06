KNMI bevestigt: Leersum werd getroffen door valwind

De koude lucht valt vervolgens op het aardoppervlak en dat zorgt voor zeer zware windstoten. Tijdens zo’n ’downburst’ kunnen windsnelheden tot ver boven de 100 kilometer per uur voorkomen, aldus het KNMI. Het instituut had vrijdagavond dan ook voor bijna het hele land code oranje afgegeven.

’Downburst’

Sommigen noemden het noodweer vrijdagavond een windhoos, maar tussen de twee verschijnselen zit een verschil, legt het KNMI uit. De schade bij een windhoos concentreert zich op een smal, lang spoor en bomen vallen verschillende kanten op door een draaibeweging van de wind. Bij een downburst is sprake van een breder schadegebied en de schade ligt min of meer in één dezelfde lijn. Dat er in en rondom Leersum veel bomen sneuvelden, komt doordat de wind in de zomer meer grip heeft op volle en natte bladerkruinen.

Na de ’downburst’ in Leersum raakten negen mensen gewond, waarvan twee korte tijd naar het ziekenhuis moesten. Meerdere huizen zijn er na het noodweer van vrijdagavond voorlopig onbewoonbaar.