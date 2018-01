Man (22) bijt beveiliger in Rijssen

De bijter had binnen ruzie gekregen met iemand, waarbij een voorwerp was getoond. Hij werd apart gehouden door de beveiliging in afwachting van de politie, maar de man uit Ulft was niet van plan om te blijven. Hij probeerde te vluchten, maar werd tegengehouden door de beveiliger, die hij in zijn arm beet.

Toen de agenten arriveerden kwam er ook een groep jongeren aanlopen. De jongeren probeerden de bijter te bevrijden, maar slaagden hier niet in. Tijdens de worsteling viel er ook nog een metalen voorwerp op straat, die de verdachte wegtrapte. Een onbekende persoon ging ervandoor met het voorwerp. De bijter is ingesloten; de politie doet onderzoek.