Klopjacht op ’Rambo’: ’Hij loopt rond in Zwarte Woud met pijl en boog’

De politie is in groten getale uitgerukt. Boven het bos hangen helikopters. Volgens nieuwszender RTL zou de 31-jarige man tijdens een controle agenten van hun wapens hebben bestolen.

„Op een manier die we nog niet hebben kunnen verklaren, is de man erin geslaagd de agenten hevig te bedreigen en zelfs te ontwapenen, voordat hij daar het bos in vluchtte”, laat de politie weten. Er waren vier dienders aanwezig.

Een politiewoordvoerder laat nog weten dat ’we er vanuit gaan dat hij de wapens van alle vier de agenten nu bij zich heeft’. Het gaat om zeker een mes en een vuurwapen.

’Blijf binnen’

De politie meldde later dat het om Yves Rausch gaat. Zijn foto is verspreid. Zeker honderd agenten zijn op zoek naar de kalende man die door de krant BILD is omgedoopt tot ’woud-Rambo’.

Of de man een gevaar is voor zijn omgeving, is niet bevestigd, maar omwonenden van het Zwarte Woud zijn gesommeerd om binnen te blijven.

Bekende

De man heeft geen vaste woonplaats. Hij is eerder in aanraking geweest met politie, onder meer om overtreding van de wapenwet.