Iraanse ambassadeur: omvang protest beperkt

De ambassade in Den Haag heeft nog geen contact gehad met Teheran, later vandaag is er wel overleg. Mogelijk komt de ambassade dan met een aanvullende reactie.

Rohani reageerde opvallend mild zaterdag. „Wat de laatste dagen is gebeurd, lijkt een bedreiging, maar we moeten het als een kans zien en zien wat het probleem is”, zei Rohani op televisie. In de toespraak ontkende Rohani dat de protesten zijn aangejaagd door het buitenland. „Mensen gaan de straat op vanwege hun gevoelens en problemen.”

De protesten zijn begonnen uit onvrede over de economische situatie.

Dinsdagmiddag wordt om 15.30 uur geprotesteerd bij de Iraanse ambassade op initiatief van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland, volgens de organisator uit solidariteit met het Iraanse volk. De ambassade was hiervan nog niet op de hoogte.