Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja in Litouwen

Tichanovskaja afgelopen zondag in Minsk. Ⓒ EPA

MINSK - De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is in Litouwen. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken van dit land dinsdag. „Ze is aangekomen in Litouwen en is veilig”, zei minister Linas Linkevicius tegen persbureau AFP. De minister gaf geen verdere details.