Mysterie om nesten met eieren in zandbak schoolplein

Op sociale media begonnen slangenkenners al snel te speculeren over de herkomst van de eieren, die door een groepje kinderen werd gevonden. Verschillende mensen opperen dat het gaat om de Australische bruine slang, één van de gevaarlijkste gifslangen.

„Er leven veel van deze slangen in dit gebied”, legt kenner Rod Miller uit, die de eieren kwam inspecteren. „En toen ik een lamp op de eieren scheen, zag ik een klein slangetje in een ei zitten”, aldus Miller volgens The Guardian.

Toch vragen andere experts zich af of slangen hun eieren wel op die manier in het zand kunnen begraven. Zij denken dat het ’water dragons’ moeten zijn, die we in het Nederlands de Australische wateragame noemen - een type hagedis. Die leggen in het algemeen meer eieren en begraven die in het zand, in tegenstelling tot slangen.

Een Australische wateragame. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Welke reptielen er uiteindelijk uit de eieren komen, zal de tijd leren. De kinderen hebben in elk geval weinig meegemaakt van alle commotie - die vieren momenteel lekker zomervakantie.