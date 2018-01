Jongen (7) rijdt met 160 km/h naar moeder

De jongen racete vorige week met 160 kilometer per uur over de snelweg, zonder gordel. Bij een ongeluk ging hij drie keer over de kop, zo bevestigt de politie, die spreekt van een mirakel. Chance leeft namelijk nog wel en ligt in een ziekenhuis.

Nichols en Chance mogen elkaar nog slechts een uurtje per week zien. Omdat de jongen langer bij zijn moeder wil zijn, zou hij al drie keer eerder in de auto zijn gestapt.

„Waarom was hij alleen?”, vraagt zijn moeder Cyndi Nichols zich af bij tv-station Newson6. „Met de juiste begeleiding had hij nooit bij de sleutels gekund.” Ze is diep bedroefd. „Het is zo’n lieve jongen. Maar hij moet liefde terugkrijgen.”, zegt ze met betraande ogen.

Nichols hoopt dat haar zoon geen gekke capriolen meer uithaalt. Tegelijkertijd vecht ze ervoor om hem terug te krijgen. „Ik zal nooit opgeven, voordat die jongen terug is bij z’n moeder.”