’Franse agenten gelyncht’

De dienders rukten uit nadat een mensenmassa probeerde de feestzaal binnen te dringen in Champigny-sur-Marne, een plaatsje buiten Parijs. Toen de agenten op het adres aankwamen, werden ze in een hoek gedreven en tegen de grond geslagen. Op beelden die op sociale media verschenen, is te zien hoe een van de agenten, een vrouw, wordt geschopt en geslagen terwijl ze op de grond ligt.

Ook de auto van de politieagenten liep schade op. Die werd door de woedende massa ondersteboven gekeerd. Ⓒ -

De politievrouw raakte gewond in haar gezicht, haar collega heeft een gebroken neus overgehouden aan het geweld. Ook de auto van de politieagenten liep schade op. Die werd door de woedende massa ondersteboven gekeerd.

Franse politici hebben geschokt gereageerd. De Franse president Macron schreef op Twitter dat “degenen die schuldig zijn aan deze laffe en criminele lynchpartij zullen worden vervolgd en gestraft.”

Op maandagavond werden er overigens opnieuw twee agenten aangevallen in de gemeente Aulnay-sous-Bois. Een van de twee liep daarbij een hersenschudding op.

Geweld tegen hulpverleners is ook in Nederland een terugkerend thema rond de jaarwisseling. In de eerste nacht van 2018 werden Amsterdam en Den Haag met vuurwerk werden bekogeld. Toch was er dit jaar minder sprake van geweld tegen hulpverleners dan vorig jaar het geval was.