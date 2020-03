Senioren in paniek door belletje dokter

Beeld ter illustratie Ⓒ 123rf

Almere - Er is onrust ontstaan onder vooral de oudere Nederlanders nu een deel van hen gebeld wordt door de huisarts met de vraag of al nagedacht is wat men wil wat er gebeurt als men ziek wordt door corona. De vraag wordt gesteld of men wel op intensive care wil belanden als het onverhoopt slecht gaat of liever thuis verzorgd zou willen worden bij een naderend levenseinde.