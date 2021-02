Gezondheidsmythes: biefstuk doet niks tegen een blauw oog, maar een gebroken hart bestaat echt

Premium Buitenland

Vleesetende bacterie rukt op in Australië

Eerst dacht Adam Noel nog dat hij door een mug gestoken was. Maar na een week zat de rode plek er nog op zijn hiel. Nog een week later was de rode plek een klein zwart gaatje geworden. ’Dat is vreemd’ , dacht Noel en reed vervolgens naar het Austin-ziekenhuis in Melbourne.