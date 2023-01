Mega-wapentransport VS komt aan in Vlissingen, moet Rusland afschrikken

Uit een reusachtig transportschip stijgt de constante dreun van motoren op, de geur van diesel hangt in de lucht. Een voor een rollen zandbruine tanks, vrachtwagens, humvees en gevechtsvoertuigen van de loopplank naar een parkeerterrein. Het Amerikaanse leger pakt hier in de Vlissingse haven tonnen en tonnen aan oorlogsmateriaal uit. Bestemming: de oostflank van het bondgenootschap.

Het gaat om 1275 stuks materieel waarvan ruwweg de helft voertuigen, zegt majoor Paul Ehrismann van de Nederlandse landmacht, die de Amerikaanse goederen en mensen begeleidt en beveiligt. Onder andere M1- tanks, Bradley-infanterie-gevechtsvoertuigen en Paladin-mobiele artillerie gaan van boord: een complete brigade. Die blijft negen maanden in het oosten van Europa om de aanwezigheid van het bondgenootschap daar te versterken. Hun spullen gaan per trein, binnenvaartschip of vrachtwagen naar de bestemming.

’Haven tijdelijk militair object’

„Onze voornaamste taak is om de Amerikanen te steunen op het ontschepingspunt”, zegt Ehrismann. „Daarom is dit deel van de haven aangewezen als tijdelijk militair object.” Honden besnuffelen auto’s, militairen houden de omgeving in de gaten. Maar ook vanaf het water wordt gespeurd naar signalen van sabotage of spionage. Duikers kijken onderwater of er verdachte activiteiten zijn rond het transport.

Dit soort zware militaire transporten komen steeds vaker voor, zegt Ehrismann. „Het is een trend aan het worden. Nederland wordt vaker gebruikt als doorvoerland voor de NAVO op de route naar het oosten. Wij pakken dat met beide handen aan en laten zien dat Nedeland the place to be is voor doorvoer. We hebben goede infrastructuur en een strategische ligging. Zo laten we zien dat we waardevol zijn als NAVO-partner.”

Kolonel Robert Kellam is verantwoordelijk voor de Amerikaanse kant van het transport. ,,De samenwerking met Nederland is fantastisch, beter kan niet. Ze leveren de beveiliging, ze helpen met alles van boord brengen. Het is geweldig.’’