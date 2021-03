Polen krijgt weer tik op de vingers

Premium

’Oranje zal je nu niet op barricaden zien’

Het wachten is op de persconferentie met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, waarin ze meedelen dat Oranje niet deelneemt aan het WK in 2022, wegens de structurele schending van de mensenrechten in Qatar. Deze twee Oranjespelers acteerden maatschappijkritisch geëngageerde opvattingen, toen ik na...