Olifant in India doodt 16 mensen

Volgens een lokale boswachter doodde de olifant alleen mensen die te dichtbij kwamen, het dier uitlokten of in zijn weg liepen. Naar verwachting is de olifant, die aan de politie wist te ontsnappen, weer onderweg naar zijn kudde.

Het incident is niet uitzonderlijk in India. De afgelopen jaren zijn vaker mensen gedood door loslopende olifanten, hoewel mensen zelf ook vaker olifanten doden. Dat komt omdat mensen steeds meer de bossen intrekken, het leefgebied van de dieren. India telt naar schatting zo’n 30.000 Aziatische olifanten, waarvan 60 procent in het wild.