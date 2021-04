Gevaarlijk gedrag bij het spoor: ’jongeren zoeken grens op met selfies en filmpjes’

Ook waren er 2.530 meldingen van mensen langs het spoor, en dat waren er meer dan het jaar ervoor. Ook vallen mensen steeds vaker van het perron af en gebeurden er 30 ongevallen met slachtoffers. Dat meldt spoorbeheerder ProRail op basis van cijfers over 2020.

Uit data van ProRail blijkt dat onvoorzichtigheid en onoplettendheid grote redenen zijn van (bijna-) ongelukken. ,,Op camerabeelden is terug te zien dat mensen steeds meer met hun telefoon bezig zijn en daardoor niet goed om zich heen kijken. Daarnaast zien we een toename in het aantal jongeren dat de grenzen opzoekt door selfies en filmpjes op en rond het spoor te maken voor sociale media, zoals Instagram en Facebook”, verklaart Anne Zwiers, directeur overwegen bij ProRail.

Het gebeurt elk jaar wel een paar keer dat zo’n gevaarlijke situatie tot een aanrijding leidt, soms zelfs met dodelijke afloop.

,,Helaas gebeurt het elk jaar wel een paar keer dat zo’n gevaarlijke situatie tot een aanrijding leidt, soms zelfs met dodelijke afloop. Dit heeft enorme gevolgen voor de nabestaanden en omstanders, maar ook voor het treinpersoneel en incidentenbestrijders. En laten we vooral niet vergeten dat ook de vele bijna-aanrijdingen leiden tot vertraging van het treinverkeer”, meent Zwiers.

Gevaarlijk gedrag

Het treinverkeer gaat in de toekomst verder toenemen. Zwiers: ,,Doordat we het spoor drukker berijden, neemt ook het risico bij onveilig gedrag toe. Regelmatig ontvangen wij meldingen van vervoerders en boa’s die langs het spoor surveilleren over jongeren die gevaarlijk gedrag vertonen in de omgeving van het spoor. Daarom straten we dinsdag een campagne om meer bewustzijn te creëren onder jongeren over de gevolgen van (on)bewust gevaarlijk gedrag op en rond het spoor.’

De campagne richt zich op de grote dromen en doelen die deze jongeren hebben. ,,We laten duidelijk zien dat het gevaar rond het spoor in een klein hoekje zit en dat onvoorzichtigheid ertoe kan leiden dat dromen zo voorbij zijn”, meent de ProRail-directeur.