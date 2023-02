Honderden zeecontainers in brand in grote Turkse haven

De brand is uitgebroken tussen de containers in de terminal van de haven, meldt Maersk. De vrachtvervoerder probeert een inschatting te maken van de schade aan de lading, maar de brand zou nog niet onder controle zijn.

Maersk meldt verder dat de logistieke infrastructuur en transportroutes in het aardbevingsgebied „aanzienlijke schade” hebben opgelopen. De haven van Iskenderun ligt in dit gebied. Door de schade is Maersk van plan schepen naar andere havens om te leiden. De activiteiten in Iskenderun zijn daarom tot nader orde volledig stopgezet, aldus de containerverscheper.

De omgeving rond de stad Gaziantep werd in de vroege maandagochtend getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8. Duizenden mensen kwamen daarbij en bij meerdere naschokken in Turkije en Syrië om. Later volgde nog een aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Iskenderun ligt op ruim 100 kilometer van Gaziantep.