Noord-Korea lanceert twee projectielen

De dialoog van Noord-Korea met de Verenigde Staten over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is volkomen vastgelopen. Ⓒ AFP

SEOUL - Noord-Korea heeft twee projectielen gelanceerd die in de Japanse Zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland zijn neergekomen. Zuid-Koreaanse waarnemers hebben nog niet vastgesteld om wat voor type raketten het precies gaat. Het is dit jaar de dertiende keer dat het stalinistisch geregeerde Noord-Korea een lanceerproef doet met een of meer raketten. De vorige keer was 31 oktober.