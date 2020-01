Scepsis in Kamer over asielpoging Broekers-Knol

PVV-leider Geert Wilders heeft weinig vertrouwen in de poging van de staatssecretaris om herhaalde aanvragen voor verblijfsvergunningen de kop in te drukken. „Onbetrouwbare VVD’ers beloven van alles als verkiezingen eraan komen, maar leveren nooit.” Bovendien wijst Wilders erop dat het helemaal niet nieuw is om een eind te willen maken aan herhaalde aanvragen, waardoor asielzoekers zonder kans op asiel lang in Nederland kunnen blijven. „Al in 2006 werd mijn motie aangenomen om minimaal één verzoek per persoon in te voeren. Nooit uitgevoerd.”

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen ziet meer in een goed functionerende Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor procedures snel kunnen worden afgehandeld. „Belangrijk dus dat de IND de middelen heeft dat goed te doen. Helaas heeft de VVD in 2017 fors bezuinigd op de dienst. Broekers-Knol heeft veel extra geld, nu aan de slag!”

Doorprocederen

Ook buiten politiek Den Haag wordt getwijfeld aan hoe kansrijk de poging van de VVD-bewindsvrouw is. Migratie-onderzoeker Jan van de Beek denkt dat het lastig is om doorprocederen de kop in te drukken. „Ik ben benieuwd wat ze gaat doen aan bijvoorbeeld medische asieltoeristen uit veilige landen, die nu door eindeloos rekken uiteindelijk soms toch een vergunning krijgen.”

Broekers-Knol wil het asielstelsel moderniseren om vreemdelingen die geen kans maken op verblijf snel het land uit te krijgen. „Het is nu zo dat de procedure gaat werken als mensen binnenkomen en ’asiel’ roepen. We gaan kijken of er een mogelijkheid is om het strakker te regelen.”

Vijf keer

In de praktijk moet het volgens de VVD-bewindsvrouw betekenen dat een asielzoeker niet meer tot soms wel vijf keer een verzoek voor een verblijfsvergunning kan indienen. Asielzoekers die een aanvraag doen en een beslissing krijgen, moeten wat haar betreft niet tot in den treure door kunnen gaan. „Op een gegeven moment houdt het op.”