Biden hekelt relativerende opmerkingen van Trump over coronavirus

Biden zei bezorgd te zijn door de woorden van zijn rivaal, die er volgens hem op neer komen dat „Amerikanen niet zo bezorgd moeten zijn.” „Je hebt ongeveer duizend mensen per dag die besmet raken. Dat is een significante bezorgdheid. Ik hoop dat niemand hieruit de boodschap oppikt dat het geen probleem is. Het is een serieus probleem. Het is een internationale pandemie.”

De Democratische presidentskandidaat vertelde tijdens een bijeenkomst in Miami georganiseerd door NBC News dat hij „heel blij” was dat het weer redelijk goed ging met president Trump. Ook zei Biden dat hij niet echt verrast was dat Trump besmet was geraakt.

„Ik zou hopen dat de president, omdat hij dat heeft meegemaakt - en ik ben bij dat het hem weer beter gaat - de juiste les communiceert aan het Amerikaanse volk, namelijk dat mondkapjes verschil maken”, zei Biden.

In een videoboodschap die Trump via Twitter verspreidde riep hij de Amerikanen echter op „naar buiten te gaan” en beloofde hij dat het vaccin er ieder moment aankomt.

Dat de president zijn mondkapje afdeed bij zijn terugkeer in het Witte Huis kon ook op weinig begrip rekenen bij Biden. „Wat is toch dat macho-ding van ’ik ga geen mondkapje dragen”, reageerde de Democraat. „Wees patriottisch, in hemelsnaam.”