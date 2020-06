’Kwetsbare’ senioren zijn het beu: ’Aan ons ouderen wordt niets gevraagd’

Loek Middel (95) uit Rosmalen doet alles nog zelf. Niet alleen het huishouden, maar hij heeft ook groene vingers. Hij heeft een uitgesproken mening over het voorgestelde leeftijdscriterium op de ic. ,,Artsen moeten eigenlijk mensen genezen volgens hun eed. Ik vind dan ook dat zij níet moeten beslissen of een jongere patiënt voorrang krijgt op een oudere patiënt.” Ⓒ Aldo ALLESSIE

Amsterdam - Ouderen zijn tijdens de coronacrisis als kwetsbaarste groep aangewezen. Het is de groep die premier Rutte beloofde te beschermen. Waarom vroeg hij hun daar alleen niets over? Ouderen hebben geen idee en willen alsnog worden gehoord, zeker nu in het langverwachte ic-protocol ’code zwart’ van hen wordt verwacht een ziekenhuisbed op te offeren aan een jongere patiënt.