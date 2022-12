Modderstromen en overstromingen op Sicilië door noodweer

Ook het ziekenhuis in Barcellona Pozzo di Gotto kwam onder water te staan. In het naburige Milazzo stroomde een winkelcentrum onder en stortten delen van huizen in. Verder spoelde een brug weg en moest een deel van de snelweg tussen Messina en Palermo worden gesloten. Volgens Italiaanse media vielen er geen slachtoffers door het noodweer.

Bekijk ook: Ischia krabbelt op na modderstromen en aardverschuivingen