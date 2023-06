Man (26) mishandeld en beroofd door groep tieners nadat hij zwangere vrouw in trein beschermde

Ⓒ ANP / Berlinda van Dam

Purmerend - Een 26-jarige man is zondag 18 juni aan het einde van de middag door vijf of zes jongens geschopt en geslagen en vervolgens beroofd in een tunneltje bij het Stationsplein in Purmerend. De vermoedelijk minderjarige daders vielen mensen lastig in de trein. Zij worden nog gezocht.