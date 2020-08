’Omstreden’ Belgische burgemeester Ilse Uyttersprot (53) vermoord

De christendemocratische politica Uyttersprot (53) werd dinsdag gevonden in de Meuleschettestraat in Aalst. De vrouw kwam in 2011 in opspraak toen er een pikante video van haar circuleerde op het internet. Daarin was te zien hoe Uyttersprot op een burcht op het Griekse Kreta openbaar seks had met haar ex-man, een chirurg uit Aalst.

De voormalig politica tilde er destijds niet zwaar aan en reageerde koeltjes: „Et alors? De situatie heeft niks met politiek te maken en heeft geen invloed op mijn betrokkenheid bij de stad.”

’Ontzetting en ongeloof’

„Met ontzetting en ongeloof verneem ik zopas het overlijden van Ilse Uyttersprot in dramatische omstandigheden”, zegt D’Haese tegen Het Laatste Nieuws. „Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de twee kinderen van Ilse en haar naaste familieleden. Ik hoop dat de omstandigheden snel worden uitgeklaard en dat de dader passend wordt gestraft.”

Uyttersprot was eerder burgemeester en later wethouder van Aalst. Ze raakte haar bevoegdheden in november kwijt, volgens burgemeester D’Haese omdat ze vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt.