’Omstreden’ Belgische burgemeester Ilse Uyttersprot (53) vermoord, partner zit vast

„Met ontzetting en ongeloof verneem ik zojuist het overlijden van Ilse Uyttersprot in dramatische omstandigheden”, bevestigde burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dinsdagmiddag aan Het Nieuwsblad. „Bij het horen van het nieuws over de moord/doodslag op Ilse stond ik aan de grond genageld. Aalst is met stomheid geslagen.”

’Ik heb mijn vriendin iets aangedaan’

De moord zou hebben plaatsgevonden in een appartement in de Meuleschettestraat, in het centrum van Aalst. Het parket bevestigt inmiddels dat een verdachte zichzelf dinsdagochtend aangaf bij de lokale politie, met de woorden „Ik heb mijn vriendin iets aangedaan.” Na zijn verklaring vond de politie het levenloze lichaam van Uyttersprot in het appartement.

Die verdachte zou Jurgen D. zijn (1971), een man die al enige tijd een relatie zou hebben met Uyttersprot. De motivatie voor de moord zou zich dan ook in de „relationele sfeer” bevinden, bevestigt het parket. Over de exacte omstandigheden van de moord bestaat nog geen duidelijkheid. „Die worden de komende uren verder onderzocht”, aldus D’Haese. „Ik hoop dat de omstandigheden snel worden opgehelderd, en dat de dader passend wordt gestraft.”

Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie. Ook het parket en het parket-generaal zijn ter plekke, net als het labo en de onderzoeksrechter. Dinsdagmiddag vindt nog onderzoek op het plaats delict plaats, verdachte Jurgen D. wordt verhoord.

’Gedachten gaan uit naar haar kinderen’

„Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de twee kinderen van Ilse en haar naaste familieleden”, aldus burgemeester D’haese. „Zij zullen de komende weken en maanden alle steun kunnen gebruiken. Niemand verdient het om op deze jonge leeftijd een moeder te verliezen. Niemand mag zo jong sterven. Namens het hele stadsbestuur en mezelf bied ik de familie en vrienden van Ilse onze gevoelens van medeleven aan. Ik wens hen oprecht veel sterkte toe.”

Advocate Uyttersprot was decennialang actief voor CD&V in de gemeentepolitiek in Aalst, de stad waar ze in 2007 ook burgemeester werd. In 2011 werd Uyttersprot herkend in een filmpje – dat toen al enkele jaren op het internet stond – waarin te zien is dat ze met een ex-vriend seks heeft op een toren van het Palacio Real in het Spaanse Olite.

Gevoel voor humor

De voormalig politica tilde er destijds niet zwaar aan en reageerde koeltjes: „Et alors? De situatie heeft niks met politiek te maken en heeft geen invloed op mijn betrokkenheid bij de stad. Tijdens het daaropvolgende Aalsterse carnaval bewees Uyttersprot over gevoel voor humor te beschikken, door verkleed als jonkvrouw en met een afbeelding van een toren op te dagen voor de festiviteiten.

In 2012 verloor Uyttersprot de Aalsterse burgemeestersketting Christoph D’Haese, en werd ze wethouder. Dat bleef ze ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In november 2019 verloor ze echter al haar bevoegdheden omdat ze, volgens D’Haese, „deloyaal was” en moedwillig vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Ze stapte daarop naar de Raad van State om haar bevoegdheden terug te eisen, terwijl ze intussen zes maanden aanbleef als wethouder.