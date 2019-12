AZ geeft daklozen gratis toegang

De Eredivisionist, met Ajax gedeeld koploper, is voorlopig ook zelf nog dakloos. Nadat de overkapping het in augustus wegens een ondeugdelijke constructie begaf, vond de voetbalclub in eerste instantie onderdak bij FC Twente, en daarna voor langere tijd bij ADO Den Haag.

Nu biedt AZ zelf onderdak. De club belooft de speciale gasten tijdens het bekerpotje tegen de amateurclub uit het Limburgse Heerlerheide geen dak boven hun hoofd, maar wel warme chocolademelk, een dikke sjaal en muts, en een ‘mooi avondje voetbal’.

In de gewonnen topper tegen Ajax speelden de Alkmaarders voor het eerst weer in de eigen voetbaltempel. Na de spectaculaire winst op de Amsterdammers (1-0) ging het dak eraf in het AFAS-stadion.