Zestien blije kinderen op een rij: vrolijk kerstfeest

We stonden te dubben. De kerstnachtdienst was net afgelopen. We konden er samen naartoe, want we hadden zowaar een oppas gevonden voor die avond. Het was inmiddels over half elf en we stonden op het Amstelveld. Doen we nog een afzakkertje of gaan we naar huis?