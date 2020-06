Motie van afkeuring tegen Ollongren om verhoging huren

In de motie wordt het beleid afgekeurd en wordt Ollongren opgeroepen er alsnog voor te zorgen dat de huren niet omhoog gaan. „Deze motie zegt niet: minister ga weg, maar minister, treed op”, aldus Kox. In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.

Een meerderheid in de senaat had Ollongren al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Ze is bang dat met een algemene huurstop de verhuurders in de problemen komen. „In dat geval kan de Kamer niets anders dan dat handelen af te keuren”, zegt Kox. „De wissel moet om.”

Zeldzaam

In de Eerste Kamer wordt zelden een motie van afkeuring ingediend, omdat dat middel over het algemeen wordt gezien als veel te politiek. Daarom hoort het meer thuis in de Tweede Kamer. De senaat controleert vooral de kwaliteit van wetten.

Over de motie zal pas volgende week worden gestemd. Kox ’gaat er vanuit dat de minister alsnog haar gezonde verstand gaat gebruiken’.