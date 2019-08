Betogers Hongkong willen van geen wijken weten

Duizenden paraplu’s van betogers die zich in het Victoria Park verzamelden voor de demonstratie. Ⓒ Foto AFP

HONGKONG - De paraplu was in 2014 al het symbool van de demonstranten in Hongkong, die protesteerden tegen de toenemende invloed van China. Tijdens de grote demonstratie gisteren waren paraplu’s vooral nodig als bescherming tegen de hoosbuien.