Tsjetsjenen pakken zelf drugsdealers in Dijon aan

Agenten moeten zich goed inpakken bij een patrouille door de wijk Gresilles. Ⓒ Foto AFP

PARIJS - Voor de vierde nacht op rij was het onrustig in het anders zo kalme Dijon. Frankrijk stond versteld van de gewelddadige strijd die afgelopen weekend werd uitgevochten tussen tientallen Tsjetsjenen en dealers uit de achterstandswijk Les Grésilles. Het is niet de eerste keer dat de Kaukasiërs op hardhandige wijze verhaal komen halen als een van hen iets is aangedaan.