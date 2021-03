Warme lentedag, toename Saharastof in de lucht

Aanvankelijk is het woensdag flink zonnig, maar geleidelijk neemt hoog in de lucht de hoeveelheid Saharastof toe. Daardoor is de lucht niet meer diepblauw. Mogelijk wordt de stofwolk ’s middags zo dik dat de lucht ’melkachtig’ wordt en de zon moeite heeft om erdoorheen te schijnen, zo schrijft Weeronline.

Het Saharastof tempert de temperatuur en de maxima komen uit op 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Mocht de hoeveelheid stof in de lucht toch meevallen dan kan het 19 tot 24 graden worden, mits de zon goed schijnt. De wind is zwak en draait van zuid naar zuidwest.

Ⓒ ANP/HH

In de nacht van woensdag op donderdag is het overwegend helder met temperaturen van 4 tot 7 graden.

Donderdag zal de temperatuur voor het laatst deze week oplopen. Het wordt dan maximaal 14 graden in het uiterste noorden tot 22 in het zuiden.

Drukte

Voor handhavers is het lenteweer minder goed nieuws. De politie moest dinsdag meerdere bomvolle stadsparken in het hele land ontruimen en deelde boetes uit. In Maastricht werden mensen die in het zonnetje zaten, op de bon geslingerd.

Het Amsterdamse Vondelpark werd ook afgesloten voor nieuwe bezoekers. Een wandelingetje in het Kralingse Bos in Rotterdam werd ten zeerste afgeraden door de gemeente. Ook in Utrecht werd de mensen dringend aanbevolen te vertrekken.

In het Spoorpark in Tilburg was het ronduit feest met veel luide meegebrachte muziek. Het werd niet ontruimd, maar de deuren gingen wel dicht. Mensen die al in het park waren kregen in sommige gevallen een boete.