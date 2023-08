Fetish hoort erbij, maar ’Pride is zoveel meer dan halfnaakt op een boot’

Amsterdam - Niet KLM, maar de Amerikaanse partner Delta Air Lines vaart vandaag mee in de Canal Parade om Queer & Pride te vieren. Pride-ambassadeur Raymond Timmer (49) is trots op ’zijn boot’. Zichtbaarheid is belangrijk voor acceptatie, vindt hij. Oók van zijn eigen niche: de leerscene. „Pride is zoveel meer dan halfnaakt op een boot dansen.”