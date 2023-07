Niet KLM, maar Delta op Pride: ’Zichtbaarheid is belangrijk, ook van fetish-scene’

Amsterdam - Niet KLM, maar de Amerikaanse partner Delta Air Lines vaart mee in de Canal Parade om Queer & Pride te vieren. Pride-ambassadeur Raymond Timmer (49) is trots op ’zijn boot’. Zichtbaarheid is belangrijk voor acceptatie, vindt hij. Oók van zijn eigen niche: de leerscene. „Pride is zoveel meer dan halfnaakt op een boot dansen.”

Raymond Timmer maakt bij Delta deel uit van het regenboognetwerk Equal. Het bedrijf vaart dit jaar voor het eerst mee met de Canal Parade in Amsterdam. Ⓒ Foto Amaury Miller