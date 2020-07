Viruswaanzin weer naar Malieveld: ’Schouder aan schouder met politie’

„De belangrijkste afspraak die we hebben gemaakt, is dat de organisatie verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand. Ze moeten zelf handhaven”, aldus de gemeentewoordvoerder. Merkwaardig genoeg demonstreert het collectief juist tegen de afstandsregels.

Op de website van Viruswaanzin staat dat de de betoging op het Malieveld van 14.00 tot 16.00 uur wordt gehouden. Op het programma staan toespraken van onder meer Willem Engel en Jeroen Pols, twee voormannen van Viruswaanzin.

Viruswaanzin wilde op 21 juni ook demonstreren op het Malieveld. De gemeente verbood dat omdat te veel deelnemers werden verwacht. Op de dag zelf stonden toch enkele demonstranten op het Malieveld, wat even mocht. Maar vervolgens werd het onrustig toen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, in de omgeving verschenen. De mobiele eenheid voerde meerdere charges uit. Op de dag zelf hield de politie 425 mensen aan en via videobeelden werden nog tientallen verdachten herkend en gearresteerd.

Een week later, op 28 juni, wilde Viruswaanzin weer op het Malieveld demonstreren, maar de gemeente verbood ook dat protest. Een gang naar de rechterbood geen uitweg.

’Schouder aan schouder’

Viruswaanzin vreest niet voor ongeregeldheden bij de betoging van komende zaterdag. „Eerdere demonstraties waren verboden, dat is nu niet het geval. We staan schouder aan schouder met elkaar en de politie.”