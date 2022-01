Fransen plaatsen eerste ‘lawaaiflitspaal’

Vooral ’s zomers hebben de inwoners van de Chevreuse-vallei, ten zuidwesten van Parijs, last van opgevoerde motoren, scooters en quads die over de wegen scheuren. Ontspannen in de tuin zitten is er niet bij, als er weer een roedel tweewielers door de bocht giert. Zij zijn dus heel blij met de eerste lawaaiflitspaal die dinsdagochtend wordt neergezet in het plaatsje Saint-Lambert.

Flitsers

In de komende dagen krijgen nog zeven steden van deze flitsers, waaronder Nice en Parijs. Ze worden neergezet op plekken iets buiten de stad, waar de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 50 km/u. Er komen drie test-flitspalen van verschillende fabrikanten naast elkaar te staan, na een half jaar wordt er een uitgekozen. Dan worden de gefotografeerde weggebruikers ook echt beboet: wie te veel herrie maakt – het gaat voornamelijk om tweewielers – krijgt een prent van 135 euro.

Volgens het Observatorium voor geluid in de regio-Parijs kunnen mensen die permanent aan kakofonie worden blootgesteld zelfs elf maanden eerder overlijden. Ook leidt het lawaai tot slaapproblemen en de waardedaling van huizen. Een schade die jaarlijks 147 miljard euro bedraagt volgens het Agentschap voor de Ecologietransitie.

Decibelgrens

Hoe hoog de decibelgrens komt te liggen voor de brullende motoren en brommers moet nog worden vastgesteld. Feit is dat het de eerste populaire flitspaal is: uit een onderzoek blijkt dat maar liefst 87 procent van de inwoners van het Île-de-France blij is dat de overlast nu wordt aangepakt.