Bernard Tapie heeft duizendste leven geleefd

Sterren

Ruud de Wild over ziekteperiode: ’Olcay heeft me erdoorheen gesleurd’

Ruud de Wild heeft tijdens zijn ziekte en het herstel daarvan veel steun gehad aan zijn vriendin Olcay Gulsen. In het AD vertelt de onlangs van darmkanker herstelde dj zaterdag dat hij het zonder haar allemaal niet gered had. „Ze heeft me erdoorheen gesleurd.”