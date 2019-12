Gemeente Utrecht presenteert rapport over tramaanslag

Burgemeester Jan van Zanen Ⓒ ANP

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht presenteert dinsdag samen met politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Utrecht een rapport over het optreden van de crisisorganisatie rond de tramaanslag in de domstad. Het rapport gaat onder meer over hoe de hulpdiensten hebben samengewerkt en hoe de communicatie was. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.