Scooter-aso bespuugt vader en dochter na aanrijding moeder

Het gezin liep rond half negen ’s avonds over een fietspad in Etten-Leur toen zij plotseling iemand hoorden toeteren. Toen zij ruimte maakten om het voertuig te laten passeren ging het mis. Toen de scooter de vrouw raakte viel zij op de grond en hoorde ze de bestuurder hard gillen. Dat meldt Omroep Brabant.

Vader en dochter probeerden hem te kalmeren maar werden vervolgens in het gezicht gespuugd. De vader vertelde later aan de politie dat hij niet alleen bespuugd was, maar ook was uitgescholden, geduwd en geslagen.

De vrouw had door de aanrijding een flinke hoofdpijn en pijnlijke elleboog en knie. Ze is onderzocht door een verpleegkundige van de ambulancedienst en heeft uiteindelijk aangifte gedaan.

De 21-jarige man is aangehouden.