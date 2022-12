Dodental na explosie van tankwagen in Johannesburg loopt op tot 34

Op kerstavond kwam een vrachtwagen die gevuld was met gas, vast te zitten onder een tunnel in een woonwijk op 40 kilometer van Johannesburg. Er ontstond een lek dat leidde tot een explosie die veel schade heeft aangericht in een zone van 500 meter.

Woensdag meldden de autoriteiten dat er 26 mensen overleden waren. De afgelopen 48 uur zijn acht mensen overleden, zegt de Zuid-Afrikaanse regering.

Veel slachtoffers werkten in het Tambo Memorial-ziekenhuis, dat zwaar beschadigd raakte door de ontploffing. 37 mensen in het ziekenhuis - 24 patiënten op de spoeddienst en 13 personeelsleden die zich in de gang of op de parking bevonden - liepen zware brandwonden op.

De vrachtwagen was gevuld met 60.000 liter LPG, en was waarschijnlijk te hoog om onder de brug te rijden.