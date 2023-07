Neergestoken man in kritieke toestand aangetroffen in Amstelveen

AMSTELVEEN - Op de Bankrasweg in Amstelveen is rond 18.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen, na een melding. Hij had steekwonden en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, meldt de politie.