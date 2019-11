'Publieke Omroep leeft in totaal andere werkelijkheid'

Amsterdam - 'Het is ontzettend moeilijk om als rechtse omroep door te dringen in Hilversum. Men leeft daar in een heel andere werkelijkheid, het echte rechtse geluid vind je ergens anders', aldus Wierd Duk in de nieuwe aflevering van 'Het Land van Wierd Duk'. Verder in deze podcast: Klaas Dijkhoff (VVD) heeft recht op wachtgeld, maar is dat nou wel handig? En in de binnenstad van Groningen is een soort UFO gebouwd. Wierd vindt het on-Nederlands 'fantastisch'. Luister de hele podcast hieronder.