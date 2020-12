Doorbraak onderzoek naamloze Sovjetsoldaten: ’Gouden vondst’

Dat stelt onderzoeker Remco Reiding van stichting Sovjet Ereveld in Leusden. „Dit is een gouden vondst”, zegt Reiding. „Naar zulke aanwijzingen ben ik al meer dan twintig jaar op zoek. Hopelijk kunnen we nu enkele van deze soldaten een naam en een gezicht geven.”

Handgeschreven briefjes

Op de documenten zijn enkele handgeschreven briefjes te zien in Russisch letterschrift. Ze maken deel uit van de persoonlijke bezittingen die bij de Sovjetsoldaten zijn aangetroffen. De originele voorwerpen zijn in 1946 overgedragen door forensisch onderzoeker Van Ledden Hulsebosch aan de Sovjet-autoriteiten. Het is onbekend waar ze zijn gebleven.

„Het is een spectaculaire vondst”, benadrukt Reiding. ,,Een doorbraak waarvan ik hoop dat we de soldaten nu kunnen identificeren en eventuele nabestaanden kunnen informeren over de lotgevallen van hun omgekomen familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.”